Сергей Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных

Спецпредставитель президента РФ вспомнил историю с гибелью морской живности на Камчатке.

Российский специальный представитель при президенте РФ по вопросам природоохранной деятельности и транспорту Сергей Иванов обвинил международную организацию Greenpeace в фальсификациях данных. Он добавил, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) подкупает СМИ. Такие сведения чиновник огласил во время выступления на форуме "Экосистема", который проводится на Камчатке.

Всемирный фонд охраны природы - он очень широко известен, небедная организация, но она уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

В качестве примера эксперт привел ситуацию с массовой гибелью морских животных. Трагедия произошла на Камчатке в 2020 году. В тот момент ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова по результатам исследования сделали вывод о том, что инцидент был связан с естественными причинами. Биологические виды погибли из-за сильного цветения микроводорослей в океане. Иванов добавил, что представители Greenpeace взяли космический снимок акватории региона, нарисовали желтое пятно, после чего высказали претензию к российской стороне": "смотрите, что делают русские".

…Они гептилом своим, вонючим ракетными топливом отравляют океаны. Когда им, извините, в морду сунули этот снимок и сказали: вы фальсифицируете все на свете - ну, извините, ничего страшного. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Всероссийский экологический форум "Экосистема"