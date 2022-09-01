Росатом намерен производить "многоразовые" ветрогенераторы

Андрей Лебедев рассказал о планах госкорпорации по альтернативной энергетики.

Государственная корпорация "Росатом" планирует производить "многоразовые" ветрогенераторы. Для этого специалисты планируют отправлять на переработку комплектующие части ветрогенераторов после окончания их срока эксплуатации. Соответствующей информацией с участниками форума "Экосистема" поделился руководитель направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев. Эксперт не видит значительных ограничений, которые не позволят реализовать задачу.

С точки зрения их, собственно говоря, срока службы - мы к такой задаче еще не подошли. Но мы понимаем, что в дальнейшем с учетом наших композитных устройств они тоже могут вторично использоваться. Мы перед собой такую задачу ставим. Андрей Лебедев, представитель "Росатома"

В настоящее время компания ввела в работу шесть объектов ветроэнергетики с мощностью 650 МВт. К 2027 году госкорпорация планирует увеличить мощность альтернативной энергетики до 1,7 ГВт.

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Фото и видео: Вконтакте / Всероссийский экологический форум "Экосистема"