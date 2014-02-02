Петер Сийярто рассказал о долгом сотрудничестве с РФ по атомной энергетике и технологиям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что правительство страны не считает "Росатом" угрозой для национальной безопасности, так как компания из России проявила себя как надежный и зарекомендовавший себя партнер Будапешта. Таким образом чиновник ответил на вопрос чешского корреспондента по завершению заседания неформального заседания лидеров МИД ЕС, которое состоялось в Праге.

Мы давно сотрудничаем, может быть, причина в этом. Мы используем российские технологии в ядерной сфере уже 40 лет. И за эти 40 лет мы получили очень много положительного опыта, так что у нас нет причин не сотрудничать с "Росатомом". Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что чешское руководство может иметь иную позицию относительно "Росатома". Однако Венгрия призывает коллег уважать мнение друг друга.

ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)

