ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Решение о расторжении соглашения поддержали большинство стран-членов союза.

Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Решение о расторжении соглашения поддержали большинство стран-членов ЕС. Сийярто подчеркнул, что общего запрета на визы для россиян не будет.

Ожидается, что в результате решения ЕС изменится процедура подачи документов на визы. Срок рассмотрения заявок увеличится на несколько месяцев, а стоимость подачи заявления увеличится до 80 евро.

Ранее Сийярто заявил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам.