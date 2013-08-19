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ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

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Решение о расторжении соглашения поддержали большинство стран-членов союза.

Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Решение о расторжении соглашения поддержали большинство стран-членов ЕС. Сийярто подчеркнул, что общего запрета на визы для россиян не будет.

Ожидается, что в результате решения ЕС изменится процедура подачи документов на визы. Срок рассмотрения заявок увеличится на несколько месяцев, а стоимость подачи заявления увеличится до 80 евро.

Ранее Сийярто заявил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам.

Видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)

Теги: визы, евросоюз, мид венгрии, петер сийярто, расторжение, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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