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В Иркутске из зоопарка сбежал белый дикобраз

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Белый дикобраз бегал вдоль дороги по морозному заснеженному Иркутску.

В Иркутске из зоопарка сбежал дикобраз.

Накануне утром, 21 ноября, жители Иркутска заметили на дороге необычного пешехода. По заснеженной морозной улице бегал дикобраз. Дикобразы в природе живут в теплом климате Африке, Северной и Южной Америках, Австралии и Европе. Сибирский климат не подходит колючему зверьку. 

Но сердобольные жители не дали замерзнуть дикобразу, очевидцы вызвали полицию. Но, как выяснилось, дикобраза поймали до приезда наряда полиции. Вероятно, сотрудники зоопарка хватились беглеца и вернули в теплое родное место.

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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