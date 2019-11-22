В Иркутске из зоопарка сбежал белый дикобраз

Белый дикобраз бегал вдоль дороги по морозному заснеженному Иркутску.

В Иркутске из зоопарка сбежал дикобраз.

Накануне утром, 21 ноября, жители Иркутска заметили на дороге необычного пешехода. По заснеженной морозной улице бегал дикобраз. Дикобразы в природе живут в теплом климате Африке, Северной и Южной Америках, Австралии и Европе. Сибирский климат не подходит колючему зверьку.

Но сердобольные жители не дали замерзнуть дикобразу, очевидцы вызвали полицию. Но, как выяснилось, дикобраза поймали до приезда наряда полиции. Вероятно, сотрудники зоопарка хватились беглеца и вернули в теплое родное место.

Видео: HUE