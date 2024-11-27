На западе США очевидцы заметили зелёный огненный шар

Подобные публикации поступали в Американское метеорологическое общество из Юты, Айдахо, Вайоминга, Монтаны, Колорадо и даже из Альберты, Канада, в субботу, 3 мая, и в воскресенье, 4 мая.

Сотни людей сообщили в социальных сетях о том, что видели огненный шар над несколькими западными штатами США, особенно над Ютой, где он был особенно большим, ярким и зелёным. На видеозаписи, прикреплённом к отчёту о событии 4 мая, видно, что яркий огненный шар проносится по небу над Солт-Лейк-Сити и Дивером штата Вайоминг.

Двигаясь на север по шоссе I-15 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, нам посчастливилось увидеть и запечатлеть на видеорегистратор этот прекрасный зелёный огненный шар. подпись к ролику

На другой видеозписи, снятой уличной камерой, установленной на заднем дворе в Вайоминге, видно, как вдалеке взрывается огненный шар. В других сообщениях нет видео, однако комментарии дают яркое представление о том, как выглядел огненный объект. Пользователей соцсетей из города в Кейсвилль штата Юта уточнил, что В небе он выглядел огромным, примерно как четвертак, если держать его на вытянутой руке. Он добавил, что объект не просто "падал", а "летел". Другой же пользователь из Гарленда в Юте отметил, что из-за яркости и быстроты полета шара ему подумалось, что произошло крушение самолета. В Джексоне штата Вайоминг местный житель добавил, что происходящее в небе напоминало ему фейерверк и звезды, падающие с неба, но намного сильнее по яркости.

По данным Американского агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA) данное явление могло быть частью метеорного потока Эта-Аквариды, пик которого приходится на начало мая каждого года. Метеоры класса Aquarid известны своей высокой скоростью. Джейсон Трамп, посол NASA указал, что зеленый оттенок шара мог быть связан с распространенным металлом никелем, который можно найти в естественных объектах из космоса.

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Фото и видео: YouTube / KSL News Utah