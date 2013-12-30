Гол россиянина не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ с "Вегасом"

Игра закончилась со счетом 4:2.

"Юта" на домашнем льду уступила по очкам команде "Вегас Годен Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая на стадионе в американском городе Солт-Лейк-Сити, завершилась с результатом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу гостей площадки. В клубе победителей голы в ворота соперников реализовали Томаш Гертл и Уильям Карлссон, каждый из которых оформил по дублю. За "Юту" швйбы оппонентам в ворота забросили на 12 и 27 минутах Логан Кули и российский защитник Михаил Сергачев.

Нпомним, что Михаил Сергачев провел свой 17-й матч в текущем сезоне, российский защитник довел количество очков до 12 (за четыре гола, восемь передач). В настоящее время "Юта" с 17 очками занимает пятое место в рейтинге Центрального дивизиона, а "Вегас" с 24 очками располагается на лидирующей строчке в списке Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET