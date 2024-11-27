Гол Сергачева принес "Юте" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Юта" на выездном матче в овертайме обыграла "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая на территории спортивного стадиона канадского города, завершилась с результатом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей арене. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников на 27, 45, а также 65 минутах забросили спортсмены Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, российский защитник Михаил Сергачев. От "Монреаля" голами запомнились на 29 и 41 минутах игры Джейден Страбл и Алекс Ньюхук

Михаил Сергачев был признан первой звездой ледовой встречи. Хоккеист набирает очки в третьем матче подряд. В общей сложности за 22 проведенных игры текущего сезона НХЛ у спортсмена записано в активе 15 очков (за шесть голов и девять результативных передач). В настоящее время "Юта" расположилась на пятой позиции в рейтинге Центрального дивизиона. Клубу удалось набрать 21 очко. "Монреаль" с 17 очкам находится на последнем, восьмом месте в таблице Атлантического дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET