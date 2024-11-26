"Тампа" разгромила "Колорадо" благодаря голу и двум передачам Кучерова

Игра закончилась со счетом 8:2.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" крупно обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 8:2 (5:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев арены. От клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 6, 8 и 44, 11, 14, 20, 30 и 45 минутах спортсмены Ник Пербикс, Джейк Гюнцель (реализовал дубль), российский нападающий Никита Кучеров, Люк Гленденинг, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Майки Эйссимонт Со стороны "Колорадо" автором единственного дубля стал Иван Иван на 9 и 42 минутах матча.



Форвард из России Никита Кучеров прервал собственную серию без заброшенных шайб, которая составила для него пять матчей. Признанный второй звездой встречи с "Колорадо" форвард из "Тампы" совершил две голевые передачи. Хоккеист стал вторым российским представителем, которому удалось достичь и преодолеть отметку в 30 очков в регулярном сезоне НХЛ 2024-2025 годов. Первым показателя достиг нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. В общей сложности в 20 проведенных матчах чемпионата Никита Кучеров набрал 32 балла (за 12 голов и 20 результативных передач).

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 25 по воротам команды. Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев вышел на замену в первом периоде при счете 1:3. Он пропустил три шайбы после 17 бросков, а затем был заменен обратно после второго периода. Нападающий от "Эвеланш" Валерий Ничушкин запомнился аудитории одной голевой передачей.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET