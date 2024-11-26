Гол Бучневича помог "Сент-Луису" обыграть "Рейнджерс"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Представители "Сент-Луис Блюз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на территории ледовой арены в американском городе Нью-Йорке. Она завершилась победой гостей с результатом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе команды победителей шайбы в ворота противников забросили на 12, 25 и 49, 42, 57 минутах спортсмены Джордан Кайру, Захари Болдюк (оформил дубль), Брэйден Шенн и российский нападающий Павел Бучневич. Со стороны хозяев площадки дубль оформил на 9 и 28 минутах Уилл Кайлли.



Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин совершил два броска в створ ворот, но никаких очков не набрал. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 38 бросков из 42 по воротам команды. Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко один раз бросил в створ, а также заблокировал три броска и реализовал три силовых приема.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET