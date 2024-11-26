Гол Мичкова не спас "Филадельфию" от обидного поражения

Игра закончилась со счетом 5:4.

Представители "Филадельфии Флайерз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс". Игра завершилась победой гостей ледовой площадки в серии буллитов с результатом 5:4 (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе команды победителей шайбы в основное время в ворота оппонентов забросили на 28, 32, 39 и 52 минутах спортсмены Джек Айкел, российские форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а также Таннер Пирсон. Автором победного буллита стал Айкел.

От "Филадельфии" голами отметились на 9, 13, 21 и 34 минутах Морган Фрост, Шон Кутюрье, Эмиль Андре и российский нападающий Матвей Мичков, который был признан первой звездой матча. Однако свою попытку в серии буллитов хоккеист не реализовал. Голкипер "Филадельфии" Иван Федотов отразил 26 бросков из 30 по воротам клуба. Вратарь "Вегаса" Илья Самсонов совершил 32 сейва после 36 бросков противников.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET