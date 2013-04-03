Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Виннипегом"

Игра закончилась со счетом 4:1.

Команда "Питтсбург Пингвинз" на домашней ледовой арене клубу уступил "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 2, 25, 40, 59 минутах матча спортсмены Нино Нидеррайтер, российский форвард Владислав Наместников, Габриэль Виларди и Кайл Коннор. От "Питтсбурга" единственный гол забил на 46 минуте Майкл Бантинг.

Российский нападающий из "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет одну голевую передачу. В общей сложности на счету 38-летнего россиянина указано в текущем чемпионате НХЛ 20 очков (за пять голов и 15 результативных передач) в 22 проведенных матчах. Его соотечественник, забросивший шайбу, Владислав Наместников был признан третьей звездой игры.

Таким образом "Виннипег" выиграл вторую игру подряд. Клуб лидирует в рейтинге Центрального дивизиона с 34 очками за 20 проведенных матчей. "Питтсбург" с двумя поражениями подряд и занимает последнюю, восьмую стрчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда имеет в собственном активе 18 очков за 22 игры.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET