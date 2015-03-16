"Тампа" проиграла "Коламбусу", несмотря на три очка Кучерова

Игра закончилась со счетом 7:6.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс". Ледовая встреча завершилась победой хозяев стадиона с результатом 7:6 (1:3, 4:2, 1:1, 1:0). В составе клуба победителей шайбы в основное время в ворота оппонентов забросили на 14, 21, 22 и 51, 24, 26 минутах спортсмены Шон Монахан, российский нападающий Дмитрий Воронков, Кент Джонсон (оформил дубль), Зак Веренски и российский форвард Егор Чинахов. Автором решающего гола в овертайме стал Веренски. Со стороны "Тампы" отличились на 2,4, 12, 23, 27 и 52 минутах Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Кэм Аткинсон, Митчелл Чаффи, Энтони Сирелли и Конор Гики.

Российский нападающий из "Тампы" Никита Кучеров реализовал ассистентский хет-трик. Хоккеист провел 44-й в своей профессиональной карьере матч в чемпионатах НХЛ с тремя набранными очками и более. Среди действующих игроков турнира россиянин уступает по указанному параметру уступает только Сидни Кросби (64 матча) и Коннору Макдэвиду (48). Дополнительно форвард из РФ достиг отметки в 900 очков в карьере в чемпионатах НХЛ, а также стал седьмым в истории россиянином, которому удалось добиться такого итога.

Нападающий со стороны "Коламбуса" Кирилл Марченко совершил две голевые передачи в матче. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов записал на свой счет один пас.

Шайба Дорофеева и две передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Оттаву".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET