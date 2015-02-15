Шайба Дорофеева и две передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Оттаву"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Команда "Вегас Голден Найтс" обыграла "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проводилась на территории канадской столицы. Она завершилась победой гостей площадки с результатом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). У клуба победителей отличились голами в воротах противников на 7, 31 и 50 минутах спортсмены Джек Айкел, Бретт Хауден и российский представитель Павел Дорофеев. Дополнительно двумя результативными передачами отметился Иван Барбашев. В составе хозяев шайбы соперникам забросили на 48 и 53 минутах Адам Годетт и Дрейк Батерсон.

Тауим образом "Вегас" с 26 очками по итогам 20 проведенных матчей лидирует в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. "Оттава" с 17 очками после 19 игровых встреч занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET