Гол Дадонова помог "Далласу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:2.

Команда "Даллас Старз" на домашней ледовой арене обыграла противников из "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась с результатом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев площадки. Шайбы в ворота соперников на 16, 21, 31, 59 и 60 минутах матча забросили спортсмены из клуба победителей Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон, Джейми Бенн, Роопе Хинтц и российский нападающий Евгений Дадонов. У "Сан-Хосе" голами на 19 и 54 минутах отличились Микаэль Гранлунд и Джейк Уолман.



В настоящее время "Даллас" расположился третьей позиции в рейтинговой системе Центрального дивизиона Хоккеисты успели набрать 24 очка за 18 проведенных матчей. "Сан-Хосе" с 16 баллами после 21 игровой встречи находится на последней, восьмой позиции таблицы Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET