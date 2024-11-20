Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Сент-Луисом"

Игра закончилась со счетом 4:2.

Представители "Миннесоты Уайлд" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась победой гостей ледовой арены со результатом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). В составе клуба шайбы в ворота соперников на 13, 47 и 59, 54 минутах забросили спортсмены Райан Хартман, российский нападающий Кирилл Капризов (оформил дубль) и Юнас Бродин. Со стороны хозяев площадки голами отметились на 25 и 51 минутах Скотт Перунович и Джейк Нейборс.

Признанный первой звездой матча Кирилл Капризов продлил личную результативную серию до шести матчей. В настоящее время хоккеист является лучшим бомбардиром текущего сезона- 2024-2025 годов в НХЛ среди россиян. В 18 проведенных матчах форвард "дикарей" набрал 33 очка (за 13 голов и 20 результативных передач). Нападающий от "Миннесоты" Яков Тренин заблокировал один бросок по воротам клуба. Он также совершил два силовых приема. Форвард из "Уайлд" Марат Хуснутдинов результативными действиями зрителям не запомнился. Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и использовал один силовой прием.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET