"Калгари" обыграл "Айлендерс" благодаря победному буллиту Кузьменко

Игра закончилась со счетом 2:1.

Команда "Калгари Флэймз" в серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Основное время ледовой встречи, которая состоялась на территории площадки в городе Калгари, завершилось с результатом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). В составе клуба хозяев арены шайбу в ворота соперников забросил на 49 минуте Расмус Андерссон. Гол от гостей записан на счету Пьера Энгвалла на 22 минуте. В овертайме клубы не смогли поразить ворота друг друга. Автором победного буллита стал российский нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко. Голкипер от "Айлендерс" Семен Варламов отразил 30 бросков.

таким образом "Калгари" набрала 23 очка в 19 проведенных матчах. Команда идет на третьем месте в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. А "Айлендерс" с 19 очками по итогам 19 встреч нахожится на пятой позиции в таблице Столичного дивизиона

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET