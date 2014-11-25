"Вашингтон" обыграл "Юту", Овечкин оформил дубль и получил травму

Игра закончилась со счетом 6:2.

Команда "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграла соперников из "Юты" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась на площадке в городе Солт-Лейк-Сити. Матч завершился с результатом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) в пользу "столичных" спортсменов. По одной шайбе в ворота оппонентов забросили на 8, 8, 48 и 50 минутах Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дюхейм и Алексей Протас. Также дубль оформил на 12 и 26 минутах российский нападающий Александр Овечкин. От "Юты" отличились на 4 и 32 минутах Джек Макбэйн и Ник Бьюгстад.

Известно, что в третьем периоде 39-летний Овечкин в столкновении с хоккеистом Макбэйном получил повреждение нижней части тела. В результате форвард имз столичного клуба США не смог продолжить игру. В концовке Макбэйна на драку спровоцировал представитель "Вашингтона" Том Уилсон, который вышел победителем из противостояния. В рамках матча Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперском зачете текущего сезона НХЛ. Сейчас на его счету 15 голов в 18 проведенных матчах. Россиянин продлил собственную результативную серию до пяти игр. У Овечкина теперь записано 868 голов в лиге. По данному параметру занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом остается канадец Уэйн Гретцки.

Теперь "Вашингтон" вышел на первое место в рейтинге Столичного дивизиона. Клуб набрал 27 очков в 18 проведенных матчах. А "Юта" сейчас располагается на пятой позиции в таблице Центрального дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET