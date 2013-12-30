Гол и передача Воронкова принесли "Коламбусу" победу над "Питтсбургом"

Игра закончилась со счетом 6:2.

Представители команды "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча, которая состоялась в городе Коламбусе, завершилась победой хозяев стадиона с результатом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0). В составе выигравших матч шайбы в ворота соперников забросили на 3, 9, 37, 42, 50 и 56 минутах спортсмены Зак Астон-Риз, Зак Веренски, Мэтью Оливье, российский нападающий Дмитрий Воронков, Дэймон Сиверсон и Коул Силлинджер. Со стороны "Питтсбурга" голами запнились на 12 и 33 минутах Энтони Бовиллье и Майкл Бантинг.

Напомним, что Дмитрий Воронков дополнительное записал на свой счет одну голевую передачу. Хоккеист признан второй звездой матча. Его соотечественники, нападающие "Коламбуса" Кирилл Марченко и Егор Чинахов, а также защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов также совершили по одному результативному пасу. Форвард от "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок, но очков не набрал. Он завершил игру с показателем полезности "минус 4".

Благодаря встрече "Коламбус" прервал собственную серию поражений в розыгрыше чемпионата НХЛ, которая составила для клуба шесть матчей. "Пингвинз" проиграли пятый раз в последних шести матчах.

Гол россиянина не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ с "Вегасом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET