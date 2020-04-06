Определён ключевой генетический код для "вытеснения" бактериальной устойчивости к антибиотикам

Ученые из Бирмингема определили необходимый генетический код для метода под названием "плазмидное лечение", цель которого — "изгнать" гены устойчивости к антибиотикам из бактерий. Плазмиды, представляющие собой небольшие кольцевые участки ДНК, играют важнейшую роль, позволяя бактериям быстро обмениваться полезными генами в изменяющейся среде, особенно когда они несут гены, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам. Профессор Крис Томас из Школы биологических наук Бирмингема в течение многих лет изучал лечение плазмидами и сконструировал для этой цели полезные "многокопийные" (много копий в каждой бактерии) плазмиды, что привело к созданию запатентованного эффективного способа вытеснения нежелательных плазмид, вызывающих устойчивость.
В его дальнейшей работе, опубликованной в "Исследованиях нуклеиновых кислот", рассматривается вопрос о том, почему это потенцирование было необходимо, и выясняется, что проблема отчасти связана с "проблемными" F-плазмидами, которые часто встречаются у бактерий E. coli и которые его лаборатория использовала в качестве модельной системы.
Мы определили часть плазмиды, которая абсолютно необходима для вытеснения плазмиды, и создали совершенно новую "лечебную кассету", которую не нужно усиливать.
профессор Крис Томас из Школы биологических наук Бирмингема
В то время как текущая статья посвящена фундаментальным научным исследованиям и раскрывает генетический код, лежащий в основе этого более надёжного механизма, работа профессора Томаса теперь перешла к изучению распространения плазмид в моделях кишечника животных. Статья, описывающая результаты этой дальнейшей работы, находится в процессе подготовки, и, по его словам, она очень обнадеживает.
Мы знаем, что животные являются носителями генов устойчивости к антибиотикам, которые могут передаваться людям, и теперь мы лучше понимаем, как создавать плазмиды, которые работают в реальных условиях.
профессор Крис Томас из Школы биологических наук Бирмингема
Профессор Томас и его коллеги-исследователи из Университета Харпера Адамса, Ветеринарной школы Университета Суррея и Агентства по охране здоровья животных и растений в настоящее время ищут коммерческих партнёров, заинтересованных в разработке пищевых пробиотиков для борьбы с устойчивостью кишечных бактерий к антибиотикам как у животных, так и у людей.
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Фото: Nucleic Acids Research (2025). DOI: 10.1093/nar/gkaf275
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