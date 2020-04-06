Определён ключевой генетический код для "вытеснения" бактериальной устойчивости к антибиотикам

При разработке "пробиотической" системы, которая могла бы распространяться по кишечнику с помощью "низкокопийных" плазмид, лаборатория Томаса обнаружила, что для эффективного вытеснения необходимо увеличить количество копий плазмиды, что они назвали "потенцированием".

Ученые из Бирмингема определили необходимый генетический код для метода под названием "плазмидное лечение", цель которого — "изгнать" гены устойчивости к антибиотикам из бактерий. Плазмиды, представляющие собой небольшие кольцевые участки ДНК, играют важнейшую роль, позволяя бактериям быстро обмениваться полезными генами в изменяющейся среде, особенно когда они несут гены, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам. Профессор Крис Томас из Школы биологических наук Бирмингема в течение многих лет изучал лечение плазмидами и сконструировал для этой цели полезные "многокопийные" (много копий в каждой бактерии) плазмиды, что привело к созданию запатентованного эффективного способа вытеснения нежелательных плазмид, вызывающих устойчивость.

В его дальнейшей работе, опубликованной в "Исследованиях нуклеиновых кислот", рассматривается вопрос о том, почему это потенцирование было необходимо, и выясняется, что проблема отчасти связана с "проблемными" F-плазмидами, которые часто встречаются у бактерий E. coli и которые его лаборатория использовала в качестве модельной системы.

Мы определили часть плазмиды, которая абсолютно необходима для вытеснения плазмиды, и создали совершенно новую "лечебную кассету", которую не нужно усиливать. профессор Крис Томас из Школы биологических наук Бирмингема

В то время как текущая статья посвящена фундаментальным научным исследованиям и раскрывает генетический код, лежащий в основе этого более надёжного механизма, работа профессора Томаса теперь перешла к изучению распространения плазмид в моделях кишечника животных. Статья, описывающая результаты этой дальнейшей работы, находится в процессе подготовки, и, по его словам, она очень обнадеживает.

Мы знаем, что животные являются носителями генов устойчивости к антибиотикам, которые могут передаваться людям, и теперь мы лучше понимаем, как создавать плазмиды, которые работают в реальных условиях. профессор Крис Томас из Школы биологических наук Бирмингема

Профессор Томас и его коллеги-исследователи из Университета Харпера Адамса, Ветеринарной школы Университета Суррея и Агентства по охране здоровья животных и растений в настоящее время ищут коммерческих партнёров, заинтересованных в разработке пищевых пробиотиков для борьбы с устойчивостью кишечных бактерий к антибиотикам как у животных, так и у людей.

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Фото: Nucleic Acids Research (2025). DOI: 10.1093/nar/gkaf275