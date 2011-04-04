Древнее общество Анд использовало галлюциногены для укрепления общественного порядка

О таком порядке археологам свидетельствуют трубки для нюхательного табака, найденные при изучении империи инков.

За две тысячи лет до того, как империя инков стала доминировать в Андах, менее известное общество, известное как феномен Чавин, пользовалось общими для всего современного Перу искусством, архитектурой и материалами. Благодаря сельскохозяйственным инновациям, ремесленному производству и торговле Чавин сформировал растущий социальный порядок и заложил основы иерархического общества среди высоких пиков. Но одним из их самых мощных инструментов было не сельское хозяйство. Это был доступ к изменённым состояниям сознания. Новое научное исследование выявило самые ранние из известных прямых свидетельств использования психоактивных растений в перуанских Андах. Команда археологов из Университета Флориды, Стэнфордского университета и южноамериканских учреждений обнаружила древние трубки для нюхательного табака, вырезанные из полых костей, в центре монументальных каменных сооружений в Чавин-де-Уантар, доисторическом церемониальном месте в горах Перу. Их исследование было опубликовано в Трудах Национальной академии наук.

Проведя химический и микроскопический анализ трубок для нюхательного табака, исследователи обнаружили следы никотина из диких родственников табака и остатки вильки — галлюциногена, родственного ДМТ. Судя по всему, вожди использовали эти вещества не только для личных видений, но и для укрепления своего авторитета. В отличие от коллективного употребления галлюциногенов, распространённого в других древних культурах, ритуалы Чавина были эксклюзивными. Археологи обнаружили трубки для нюхательного табака в личных покоях в массивных каменных сооружениях, где одновременно находилось лишь несколько участников, что создавало атмосферу таинственности и контроля.

Употребление психоактивных веществ было связано не только с видениями. Это было частью строго контролируемого ритуала, который, вероятно, предназначался для избранных и укреплял социальную иерархию. Дэниел Контрерас, доктор философии, антрополог-археолог из Университета Флориды и соавтор нового исследования, которое выявило эти ритуалы в Чавине

Эти переживания, вероятно, были глубокими, даже пугающими. Для тех, кто вдыхал дым, сверхъестественное могло казаться непостижимой силой. И в этом-то и был смысл. Контролируя доступ к этим изменённым состояниям, правители Чавина создали мощную идеологию и убедили свой народ в том, что их лидерство связано с мистической силой и является частью естественного порядка вещей.

Сверхъестественный мир не обязательно дружелюбен, но он могущественен. Эти ритуалы, часто сопровождавшиеся употреблением психоактивных веществ, были захватывающими, преобразующими событиями, которые укрепляли системы верований и социальные структуры. Дэниел Контрерас, доктор философии, антрополог-археолог из Университета Флориды

Контрерас провёл почти тридцать лет, изучая это место в составе группы под руководством Джона Рика, доктора философии, почётного профессора Стэнфордского университета. Группа утверждает, что эти церемонии сыграли ключевую роль в формировании ранних классовых структур. В отличие от обществ, основанных на принудительном труде, строители Чавина, вероятно, верили в величие возводимых ими памятников, убеждённые этими захватывающими ритуалами. Эти ритуалы не ограничивались использованием психоделиков. Археологи также обнаружили трубы, сделанные из раковин и камеры, которые, по-видимому, предназначались для усиления впечатляющих музыкальных представлений.

Одним из способов, с помощью которого неравенство оправдывалось или принималось как должное, была идеология — создание впечатляющих церемоний, которые заставляли людей верить, что весь этот проект был хорошей идеей. Дэниел Контрерас, доктор философии, антрополог-археолог из Университета Флориды

Находки помогают разгадать тайну этого места, расположенного на высоте 3000 метров, которая не давала покоя учёным на протяжении ста лет. С момента первых раскопок, проведённых более ста лет назад, считалось, что Чавин связан как с более ранними, более эгалитарными обществами, так и с империями, простиравшимися от гор до побережья, которыми управляла могущественная элита. Контролируемый доступ к мистическим переживаниям помогает объяснить этот важный социальный переход. Это открытие стало возможным только благодаря десятилетиям интенсивных раскопок и передовым аналитическим методам. Ученый заметил, что ему становится радостно от того, что текущие раскопки можно сочетать с передовыми методами археологии, чтобы приблизиться к пониманию того, каково было жить на этом месте.

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Фото: Daniel Contreras