Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Юту" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:3.

Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграла "Юту" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовая встреча завершилась с результатом 5:3 (2:2, 0:1, 3:0) в пользу гостей спортивной арены. У клуба победителей дубль оформил россиянин Артемий Панарин на 4 и 60 минутах игры. Дополнительно по одному голу оформили на 17, 41 и 51 минутах Артур Калиев, Райли Смит и Крис Крайдер. Со стороны хозяев поля два гола записано на 2 и 9 минутах на счету Матиаса Маччелли. Также еще одна шайба оказалась в активе Логана Кули. Спортсмен реализовал шайбу в воротах оппонентов на 21 минут матча.

Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев запомнился зрителям результативной передачей в эпизоде со вторым голом Маччелли. Его соотечественник, голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков по воротам клуба. На счету 33-летнего российского форварда Панарина сохраняется 19 голов и 28 передач в 42 проведенных игр текущего сезона НХЛ.

В текущий момент "Рейнджерс" набрали 45 очков в 44 матчах. Команда располагается на шестое место в Столичном дивизионе. Потерпевшая третье поражение подряд "Юта" с 43 баллами после 44 встреч идет шестой в Центральном дивизионе.

Овечкин забил в матче с "Оттавой", сократив отставание от Гретцки до 20 голов.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET