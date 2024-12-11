Овечкин забил в матче с "Оттавой", сократив отставание от Гретцки до 20 голов

Игра закончилась со счетом 1:0.

Российский нападающий из столичного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы". Российский форвард довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 874. В настоящее время спортсмен занимает второе место в рейтинге по этому показателю, уступая только канадскому представителю Уэйну Гретцки. На счету у иностранца записаны 894 шайбы. В предыдущий раз Александр Овечкин сумел забить в ночь на 12 января. Это произошло в рамках выездной ледовой встречи с "Нэшвиллом".Тогда игра завершилась с результатом 4:1.

Дополнительно 38-летний нападающий побил рекорд Яромира Ягра по количеству вратарей, которым он забивал в НХЛ. Финский голкипер из "Оттавы" Леэви Мериляйнен стал 179-м человеком по счету, которому забил капитан "Вашингтона". Также россиянин в следующем матче может повторить рекорд чешского хоккеиста по числу победных голов, реализованных в регулярных чемпионатах НХЛ. С ейчас их на его счету 134, у Ягра - 135.

Благодаря осуществленному голу Овечкина в овертайме "Вашингтон" победил противников со счетом 1:0. Россиянин забил свою 13-ю в профессиональной карьере шайбу в овертайме в выездных матчах. По данному параметру он обошел Ягра и Джона Тавареса. В текущем сезоне Овечкин забросил 21 шайбу в ворота соперников. Всего на его счету указано 33 очка по системе "гол + пас" (21 + 12) в 29 проведенных играх. До конца регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 37 матчей.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET