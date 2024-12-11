Шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Миннесоту"

Россиянин набрал 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел 44 матча и набрал 17 (6+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET