Шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Миннесоту"

"Эдмонтон" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел 44 матча и набрал 17 (6+11) очков.
Ранее мы сообщали, что "Бостон" разгромил "Тампу", Задоров отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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