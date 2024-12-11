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"Бостон" разгромил "Тампу", Задоров отметился передачей

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На счету россиянина 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал разгромную победу над "Тампой" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Никита Задоров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Павла Заха, забросившего шестую шайбу в пустые ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 46 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита задоров, хк бостон брюинз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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