"Бостон" разгромил "Тампу", Задоров отметился передачей

На счету россиянина 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал разгромную победу над "Тампой" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Никита Задоров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Павла Заха, забросившего шестую шайбу в пустые ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 46 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET