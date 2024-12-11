Шайба Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Айлендерс"

"Оттава" одержала победу над "Айлендерс" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в пустые ворота хозяев в конце третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 18 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
Ранее мы сообщали, что "Вегас" уступил "Нэшвиллу", Дорофеев оформил хет-трик.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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