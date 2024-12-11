  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
137
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Айлендерс"

0 0

Защитник набрал три очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала победу над "Айлендерс" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в пустые ворота хозяев в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 18 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" уступил "Нэшвиллу", Дорофеев оформил хет-трик.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артем зуб, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк айлендерс, хк оттава сенаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии