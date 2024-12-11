"Вегас" уступил "Нэшвиллу", Дорофеев оформил хет-трик

Россиянин набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" проиграл "Нэшвиллу" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев забросил три шайбы в ворота хозяев. Россиянин оформил первый хет-трик в сезоне. "Вегас" уступал по ходу встречи с разницей в четыре шайбы и мог отыграться, но в итоге уступили на выезде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 44 матча и набрал 27 (19+8) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET