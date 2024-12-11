Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Флориду"

На счету форварда 31 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" обыграла "Флориду" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Моргана Фроста, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 42 матча и набрал 31 (13+18) очко.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" обыграл "Миннесоту", Дорофеев набрал три очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET