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Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Флориду"

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На счету форварда 31 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" обыграла "Флориду" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Моргана Фроста, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 42 матча и набрал 31 (13+18) очко.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" обыграл "Миннесоту", Дорофеев набрал три очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: матвей мичков, национальная хоккейная лига, хк филадельфия флайерз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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