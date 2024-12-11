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"Вегас" обыграл "Миннесоту", Дорофеев набрал три очка

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Томашу Гертлу.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 43 матча и набрал 24 (16+8) очка.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" уступила "Анахайму", Свечников забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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