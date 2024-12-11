"Каролина" уступила "Анахайму", Свечников забросил шайбу

На счету хоккеиста 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" проиграла "Анахайму" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил первую шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Анахайма" в третьем периоде. Хозяева смогли отыграться в основное время, но пропустили в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 44 матча и набрал 32 (15+17) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET