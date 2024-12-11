Дубль и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Питтсбургом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Питтсбургом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем в ворота хозяев. Он также помог отличиться Энтони Чирелли.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 39 матчей и набрал 62 (20+42) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET