Дубль и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Питтсбургом"

"Тампа" одержала победу над "Питтсбургом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем в ворота хозяев. Он также помог отличиться Энтони Чирелли.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 39 матчей и набрал 62 (20+42) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Вегас".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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