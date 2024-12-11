Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Вегас"

Россиянин набрал 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" добился победы над "Вегасом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин принял участие в голевой атаке, в результате которой Винсент Трочек забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 40 матчей и набрал 45 (17+28) очков.

Ранее мы сообщали. что гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET