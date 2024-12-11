Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"

На счету форварда 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев. Он также помог отличиться Тому Уилсону.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 27 матчей и набрал 32 (20+12) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET