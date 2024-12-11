Шайба Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Нью-Джерси"

Хоккеист набрал 59 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" уступила "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин помог своей команде сравнять счет в основное время.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 38 матчей и набрал 59 (18+41) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Панарина помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET