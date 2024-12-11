Гол Панарина помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" на домашней ледовой арене в овертайме обыграла соперников из "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе клуба победителей голы в ворота оппонентов реализовали на 13, 38 и 63 минутах игры спортсмены Адам Фокс, российский нападающий Артемий Панарин и эм Кэррик. От "Нью-Джерси" шайбы забросили на 25 и 29 минутах Джек Хьюз и Йеспер Братт.

Россиянин Артемий Панарин забросил первую шайбу в рамках НХЛ в новом, 2025 году. В общей сложности на счету у форварда записано 44 очка (за 17 голов и 27 результативных передач) в 39 проведенных матчах текущего сезона. В настоящее время "Рейнджерс" разместились на шестой позиции в рейтинге Столичного дивизиона, набрав 40 очков за 41 матч. "Нью-Джерси" с 54 очками находятся на второй позиции таблицы.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET