Шайба Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Колорадо"

Форвард набрал 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Чикаго" одержал победу над "Колорадо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Форвард "Чикаго" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 39 мачтей и набрал 13 (8+5) очков.

Ранее мы сообщали, что "Коламбус" одержал победу над "Питтсбургом", Воронков оформил дубль.

Видео: YouTube / Colorado Avalanche