Шайба Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Колорадо"

"Чикаго" одержал победу над "Колорадо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Форвард "Чикаго" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 39 мачтей и набрал 13 (8+5) очков.
Ранее мы сообщали, что "Коламбус" одержал победу над "Питтсбургом", Воронков оформил дубль.
Видео: YouTube / Colorado Avalanche
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все