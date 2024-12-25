"Коламбус" одержал победу над "Питтсбургом", Воронков оформил дубль

Нападающий был признан первой звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Питтсбургом" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальная хоккейная лига (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев, забросив первую и вторую шайбы. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 32 матча и набрал 28 (17+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET