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"Коламбус" одержал победу над "Питтсбургом", Воронков оформил дубль

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Нападающий был признан первой звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Питтсбургом" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальная хоккейная лига (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев, забросив первую и вторую шайбы. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 32 матча и набрал 28 (17+11) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Дадонова помогли "Далласу" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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