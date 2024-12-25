Гол и передача Дадонова помогли "Далласу" обыграть "Рейнджерс"

На счету россиянина 19 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" обыграл "Рейнджерс" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Джейсону Робертсону.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 39 матчей и набрал 19 (11+8) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова принесла "Тампе" победу над "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET