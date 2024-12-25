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Передача Кучерова принесла "Тампе" победу над "Каролиной"

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Форвард набрал 56 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Каролиной" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, который забросил третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 36 матчей и набрал 56 (17+39) очков.

Ранее мы сообщали, что "Айлендерс" обыграли "Бостон", Романов отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк каролина харрикейнз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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