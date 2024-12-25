"Айлендерс" обыграли "Бостон", Романов отметился передачей

На счету россиянина семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" одержал победу над "Бостоном" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Андерса Ли, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 29 матчей и набрал 7 (0+7) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Орлова помогла "Каролине" обыграть "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET