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Передача Орлова помогла "Каролине" обыграть "Питтсбург"

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Защитник набрал 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Питтсбургом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Защитник "Каролин" Дмитрий Орлов помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился передачей на Себастьяна Ахо, забросившего победную шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 40 матчей и набрал 18 (4+14) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромили "Чикаго", Панарин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий орлов, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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