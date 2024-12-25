Передача Орлова помогла "Каролине" обыграть "Питтсбург"

"Каролина" одержала победу над "Питтсбургом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.
Защитник "Каролин" Дмитрий Орлов помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился передачей на Себастьяна Ахо, забросившего победную шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 40 матчей и набрал 18 (4+14) очков.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромили "Чикаго", Панарин отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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