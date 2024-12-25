"Рейнджерс" разгромили "Чикаго", Панарин отметился передачей

"Рейнджерс" разгромили "Чикаго" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Винсента Трочека, забросившего пятую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 37 матчей и набрал 40 (16+24) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Сиэтл".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все