В аэропорту Пулково не планируют взимать плату за пользование курилкой

Ранее депутаты предложили сделать их платными.

Власти Петербурга обсуждают законопроект, который предлагает вернуть курилки в российские аэропорты. Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" Денис Павшинский опроверг информацию о том, что в "Пулково" их планируют сделать платными. Об этом сообщило издание "78.ru".

Накануне, 24 июля, стало известно, что в случае появления курилок депутаты хотят взимать плату от 50 до 100 рублей за один визит. Павшинский отметил, что у петербургского аэропорта таких намерений нет. По его словам, если законопроект одобрят, они появятся не раньше осени. Сначала его должны утвердить во втором чтении.

Политики задумались о появлении специальных зон потому, что пассажиры часто курят в неположенных местах и тем самым создают угрозу для других.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России представили новый кнопочный телефон Nokia с 4G.

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