В России представили новый кнопочный телефон Nokia с 4G

С его помощью можно сидеть в интернете и социальных сетях.

Компания HMD Global представила два новых кнопочных телефона на российском рынке - Nokia 105 и Nokia 220 4G.

Телефон Nokia 105 имеет 1,77 дюймовый цветной экран и корпус из поликарбоната. Память рассчитана на хранение 500 смс и 2000 контактов. Емкость аккумулятора – 800 мАч, есть фонарик и несколько встроенных игр. Такой телефон с одной сим-картой будет стоить 1090 рублей, с двумя - 1190 рублей.

Nokia 220 4G имеет 2,4-дюймовый дисплей и работает в сетях четвертого поколения. С его помощью можно сидеть в интернете и социальных сетях. Емкость аккумулятора - 1200 мАч. Стоимость такого телефона составляет 2690 рублей.

Зимой Nokia представила новый смартфон с пятью камерами.

Фото: HMD Global

Видео: YouTube/ Nokia Mobile