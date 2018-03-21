  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:19
92
nastya960
Код вставки плеера

В России представили новый кнопочный телефон Nokia с 4G

0 0

С его помощью можно сидеть в интернете и социальных сетях.

Компания HMD Global представила два новых кнопочных телефона на российском рынке - Nokia 105 и Nokia 220 4G.

Телефон Nokia 105 имеет 1,77 дюймовый цветной экран и корпус из поликарбоната. Память рассчитана на хранение 500 смс и 2000 контактов. Емкость аккумулятора – 800 мАч, есть фонарик и несколько встроенных игр. Такой телефон с одной сим-картой будет стоить 1090 рублей, с двумя - 1190 рублей.

Nokia 220 4G имеет 2,4-дюймовый дисплей и работает в сетях четвертого поколения. С его помощью можно сидеть в интернете и социальных сетях. Емкость аккумулятора  - 1200 мАч. Стоимость такого телефона составляет 2690 рублей.

Зимой Nokia представила новый смартфон с пятью камерами.

Фото: HMD Global
Видео: YouTube/ Nokia Mobile

Теги: nokia, кнопочный телефон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии