Nokia прекращает поставки оборудования в Россию из-за санкций

В компании подчеркнули, что "это сложная ситуация, которая быстро развивается". Руководство Nokia намерено оценивать риски и следить за дальнейшим развитием событий.

Финская транснациональная компания Nokia перестанет поставлять оборудование на российских рынок. Такое решение представители компании приняли на фоне сложившейся геополитической ситуации и санкций в адрес России. Об этом пишет Reuters.

В компании подчеркнули, что "это сложная ситуация, которая быстро развивается". Руководство Nokia намерено оценивать риски и следить за дальнейшим развитием событий. Пока компания не намерена осуществлять поставки российским партнерам. Напомним, что она сотрудничала с операторами МТС, "Вымплеком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и Теле2. Кроме того, Nokia занималась развитием инфраструктуры 5G в России. Она имела контракт о создании совместного предприятия для выпуска станций 4G и 5G.

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