Компания Apple прекращает продажу всей своей техники в России

На прошлой неделе компания Apple полностью остановила экспорт для российских дистрибьютеров. Также компания ограничила использование Apple Pay и других сервисов.

Компания Apple отказывается продавать свою продукцию в России и ограничивает работу сервисов. Об этом сообщила пресс-служба компании, распространив заявление её представителей.

На прошлой неделе компания Apple полностью остановила экспорт для российских дистрибьютеров. Также компания ограничила использование Apple Pay и других сервисов. Из App Store пропали приложения RT News и Sputnik. Пользователи не могут скачать их за пределами России. В Apple Maps больше не ведется демонстрация трафика и информирование о происшествиях. Как сказано в заявлении, эти меры связаны с событиями на Украине. На данный момент официальный сайт недоступен для приобретения таких продуктов, как: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac Book, AirPods, а также товаров для "умного" дома.

Напомним, что 24 февраля администрация Белого дома приняла решение ужесточить для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.

Ранее мы сообщили, что Visa заявила о готовности обеспечить соблюдение санкций против России.

Фото: Apple