Visa заявила о готовности обеспечить соблюдение санкций против России

В течение последних нескольких дней представители транснациональной компании "с глубокой грустью и неверием наблюдали за трагическими событиями на Украине".

Платежная система Visa намерена принять меры для обеспечения исполнения применяемых рестрикций в связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в заявлении, опубликованном во вторник на сайте транснациональной компании.

Кроме того, представители организации готовы обеспечить соблюдение дополнительных санкций, которые могут быть применены в скором времени. В течение последних нескольких дней представители транснациональной компании "с глубокой грустью и неверием наблюдали за трагическими событиями на Украине". Фонд компании выделит ЮНИСЕФ в размере $2 млн для оказания гуманитарной помощи. Помимо этого, пожертвования будут направлены в Красный Крест.

Напомним, что с утра стало известно о решении Mastercard отключить от своей платежной системы несколько российских банков. Речь шла о тех кредитных и финансовых организациях, на которые распространяются новые санкции.

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