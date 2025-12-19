  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Финансист призвала срочно поменять банковские карты Visa и Mastercard
Сегодня, 8:29
98
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Финансист призвала срочно поменять банковские карты Visa и Mastercard

0 0

По словам эксперта, эти карты сильнее других подвержены атакам мошенников.

Финансист Мери Валишвили призвала срочно поменять банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Об этом она заявила агентству "Прайм".

По словам эксперта, эти карты сильнее других подвержены атакам мошенников. Она подчеркнула, что этими картами можно оплачивать покупки, но в связи с вопросом безопасности их лучше заменить. Валишвили добавила, что длительное использование карт Visa и Mastercard увеличивает риск кражи данных

Также финансист добавила, что старые карты с большей вероятностью скомпрометированы у мошенников и хуже защищены. При этом Банк России не установил строгих временных рамок замены карт международных платежных систем.

Ранее мы сообщали, что на перевод своей зарплаты "в цифру" готовы 11% петербуржцев.

Фото: pxhere.com

Теги: mastercard, visa, банковская карта, финансист
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии