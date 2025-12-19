Финансист призвала срочно поменять банковские карты Visa и Mastercard

По словам эксперта, эти карты сильнее других подвержены атакам мошенников.

Финансист Мери Валишвили призвала срочно поменять банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Об этом она заявила агентству "Прайм".

По словам эксперта, эти карты сильнее других подвержены атакам мошенников. Она подчеркнула, что этими картами можно оплачивать покупки, но в связи с вопросом безопасности их лучше заменить. Валишвили добавила, что длительное использование карт Visa и Mastercard увеличивает риск кражи данных

Также финансист добавила, что старые карты с большей вероятностью скомпрометированы у мошенников и хуже защищены. При этом Банк России не установил строгих временных рамок замены карт международных платежных систем.

Фото: pxhere.com