Эксперт допустил снятие блокировки с карт по биометрии

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин допустил снятие блокировки с карт по биометрии. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инициативу фракции "Новые люди" о разработке механизма о разблокировке карты через "Госуслуги". По его словам, это прекрасная инициатива, потому что многие добросовестные предприниматели пострадали от необоснованной блокировки. Он также назвал целым квестом процесс снятия ограничений.

Также Курочкин отметил, что возможностью снять ограничение с банковской карты смогут воспользоваться только те пользователи "Госуслуг", у кого подтверждена биометрия. По словам эксперта, это позволит снизить риски того, что блокироку снимает именно владелец карты.

