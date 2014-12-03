Эксперт рассказал, что делать жителям Москвы в условиях сбоев мобильного интернета

По его словам, жители Москвы привыкли к сервисам, доступных через мобильный интернет.

IT-эксперт Илья Корнейчук рассказал, что делать жителям Москвы в условиях сбоев мобильного интернета. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, жители Москвы привыкли к сервисам, доступных через мобильный интернет, а многие из них разучились планировать, когда стали возникать сбои. Он подчеркнул, что в условиях отключения связи необходимо следовать некоторым советам.

Корнейчук посоветовал иметь при себе наличные или пластиковую карту на случай оплаты каких-то сервисов. Эксперт отметил, что курьеры из службы доставки вполне могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута, а сервисы, которые заинтересованы в быстрой доставке, обязательно внедрят необходимые функции.

Фото: Piter.tv